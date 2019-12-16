Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:12 TSİ- Eğitim G: Bugün 10:16 TSİ

KİDS minikleri tutumlu olmayı öğrendi

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları bünyesinde tam zamanlı çift yabancı dil eğitimi veren İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’taki Kids Anaokulu, “Paramı Biriktirip Doğru Yerlere Harcıyorum” sloganıyla etkinlik düzenledi.
mask

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe tüm sınıflar katılım sağladı. Etkinlikte çocuklara tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi anlatılıp uygulamada da bu bilgiler pekiştirildi. Öğrenciler kendi yaş gruplarına göre birikim yapıp bu birikimi doğru yerlerde kullanmayı öğrendi.

BİRİKİMLERİYLE KİTAP SATIN ALDILAR

Çocuklar önce aileleriyle birlikte kumbara maketleri yaptı. Bazı isteklerini sınırlayıp harcamaları gereken parayı bu kumbaraya attı. Sonrasında ise Okulda kurulan kitap standından biriktirdikleri para kadar hikaye kitabı satın aldı. Kids Anaokulu’nun Sosyal Sorumluluk projelerinden biri daha böylelikle yerine getirilmiş olurken öğrenciler kendi yaş gruplarına göre birikimini doğru yerlerde harcayabilmeyi, kitap seçebilmek ve seçtiği kitap hakkında bilgi edinebilmeyi, gerektiğinde kendi isteklerini sınırlayarak yardımlaşabilmeyi kavradı. 

İNGİLİZCE MARKET ALIŞVERİŞİ

Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda Tutum Yatırım Haftası nedeniyle, yine eğitici farklı etkinliklere de yer verildi. 4 yaş sınıfları okulun koridorunu kullanarak evden getirdikleri yerli malları birbirleriyle paylaştı. 5 yaş sınıfları da market alışverişine çıktı. Tüm bu etkinliklerin İngilizce yapılıyor olması önem taşırken özellikle market alışverişinde yerli malların tercih edilmesi ve alınan ürünlerin bez torbalarla taşınması eğitimin bir diğer parçasıydı. Her bir öğrenci bu konuda bilinçlendirildi.
Okul Müdürü Fikret Kaya yaptığı açıklamada “Paramı biriktiriyorum. Doğru yere harcıyorum” etkinliğinin hedefledikleri gibi geçtiğini belirtti, destek veren tüm velilere de teşekkür etti.

Bugün 10:12 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Doğa Koleji'ne icra şoku! mask
Doğa Koleji'ne icra şoku!
Öğrencilerin korkusu geri dönüyor mask
Öğrencilerin korkusu geri dönüyor
TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor mask
TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor
Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta mask
Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı mask
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı
Karamürsel Alp Lisesi, Dayanışma Kahvaltısı’nda buluştu mask
Karamürsel Alp Lisesi, Dayanışma Kahvaltısı’nda buluştu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor mask
Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL