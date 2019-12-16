KİDS minikleri tutumlu olmayı öğrendi

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe tüm sınıflar katılım sağladı. Etkinlikte çocuklara tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi anlatılıp uygulamada da bu bilgiler pekiştirildi. Öğrenciler kendi yaş gruplarına göre birikim yapıp bu birikimi doğru yerlerde kullanmayı öğrendi.

BİRİKİMLERİYLE KİTAP SATIN ALDILAR

Çocuklar önce aileleriyle birlikte kumbara maketleri yaptı. Bazı isteklerini sınırlayıp harcamaları gereken parayı bu kumbaraya attı. Sonrasında ise Okulda kurulan kitap standından biriktirdikleri para kadar hikaye kitabı satın aldı. Kids Anaokulu’nun Sosyal Sorumluluk projelerinden biri daha böylelikle yerine getirilmiş olurken öğrenciler kendi yaş gruplarına göre birikimini doğru yerlerde harcayabilmeyi, kitap seçebilmek ve seçtiği kitap hakkında bilgi edinebilmeyi, gerektiğinde kendi isteklerini sınırlayarak yardımlaşabilmeyi kavradı.

İNGİLİZCE MARKET ALIŞVERİŞİ

Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda Tutum Yatırım Haftası nedeniyle, yine eğitici farklı etkinliklere de yer verildi. 4 yaş sınıfları okulun koridorunu kullanarak evden getirdikleri yerli malları birbirleriyle paylaştı. 5 yaş sınıfları da market alışverişine çıktı. Tüm bu etkinliklerin İngilizce yapılıyor olması önem taşırken özellikle market alışverişinde yerli malların tercih edilmesi ve alınan ürünlerin bez torbalarla taşınması eğitimin bir diğer parçasıydı. Her bir öğrenci bu konuda bilinçlendirildi.

Okul Müdürü Fikret Kaya yaptığı açıklamada “Paramı biriktiriyorum. Doğru yere harcıyorum” etkinliğinin hedefledikleri gibi geçtiğini belirtti, destek veren tüm velilere de teşekkür etti.