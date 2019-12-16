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Nejdet Ulusoy'un acı günü

Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy'un kayınpederi Gölcük Halk Bankası eski Müdürü Halil Sadrettin Sedat Fisunoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti
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Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy'un kayınpederi, Kara Kuvvetleri eski Komutanı Muhittin Fisunoğlu’nun kardeşi Gölcük Halk Bankası eski Müdürü Halil Sadrettin Sedat Fisunoğlu (81), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti. İki çocuk babası olan Halil Sadrettin Sedat Fisunoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Şirinköy Düzağaç Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

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