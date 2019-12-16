Nejdet Ulusoy'un acı günü

Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy'un kayınpederi, Kara Kuvvetleri eski Komutanı Muhittin Fisunoğlu’nun kardeşi Gölcük Halk Bankası eski Müdürü Halil Sadrettin Sedat Fisunoğlu (81), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti. İki çocuk babası olan Halil Sadrettin Sedat Fisunoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Şirinköy Düzağaç Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz