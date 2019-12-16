Alevi Kültür Dernekleri, Doğan Demir'e sahip çıktı

Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi adına genel başkan İsmet Kürt, eski başkan Doğan Demir'in Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi'nde görev almasının ardından bir açıklama yaptı. Kürt, "Derneğimizin yıllardır üyesi ve 6 yıldır genel başkanlığını yapan Doğan Demir kurulacak bir siyasi partide görev almak amacıyla 11.12.2019 tarihinde genel başkanlık görevinden istifa etmiştir. Derneğimiz genel yönetim kurulu 15.12.2019 tarihinde toplanarak Doğan Demir’in istifasını kabul edip yeniden görev paylaşımı yaparak İsmet Kurt Genel Başkan, Ali Özveren Genel Sekreter, Hasan Çözükçe Genel Sayman, Aysun Gökçe,Adil Ateş,Hasan Engin,Seher Şengüllü Yılmaz, Mehmet Şahin, Feryat Bakan Genel Başkan Yardımcıları, Rıza Tanrıverdi, Ali Bedir, Kemal Soysüren, Hüseyin Çam,Kazım Kılıç, Ali Aktaş, Hasan Mansuroğlu, Serap Alev Selçuk, Hüseyin Görer, Yaşar Aydın, Yasin Koçak ve Hüseyin Gökçe Bölge sorumluları olarak görevlendirilmişlerdir.

YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTA

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nde kurucu olarak yer alan Alevi Kültür Dernekleri Eski Genel Başkanı Doğan Demir üzerinden Alevi Kültür Dernekleri kamuoyu nezdinde kendinden menkul kişi veya kurumlar tarafından yıpratılmaya çalışılmaktadır. İnsanlarımız arasında cinsi, rengi ,inancı, etnik kökeni, dili ve dini inancına bakılmaksızın insan hak ve özgürlükleri temelinde birlik ve dayanışmayı sağlamayı hedef edinen ülkemizin en yaygın kurumu Alevi Kültür Derneklerini kendi ideolojik yapılarına payanda edemeyen , derneğimizin yaptığı birleştirici çalışmalarını hazmedemeyen bazı çevrelerin eleştiri sınırlarını aşan yazılı ve görsel basında, sosyal medyada mesnetsiz haberler ve yorumlar yaptıklarını görüyoruz. Yıllardır Alevi Kamuoyunda duyarlı ve birleştirici sağduyulu davranışları ile toplumun her kesiminin takdirlerini toplamış , üye ve yöneticilerimizle uyum içinde çalışarak Alevilerin hak mücadelesinde yerini almış eski Genel Başkanımız Doğan Demir herkes gibi siyasi alanda faaliyet yapma hakkına sahiptir.

BU ANLAYIŞ SONA ERECEK

Derneğimizde yaptığı çalışmalar ve yolumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Yıllardır ötekileştirilen Alevilerin ve kurumlarının bazı siyasi partilerin veya anlayışların arka bahçesi gibi gösterilmesi anlayışı sona ermek zorundadır. Özgür irade sahibi her yurttaş gibi Alevilerin de dayatılan siyasi partilerden farklı siyasi oluşumlarda görev alması olağandır. Yapılan yorum ve haberlerde Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan bir partinin siyasi İslamcı olarak adlandırılarak “ Alevi bir kişinin siyasal İslamcı bir partide ne işi var yorumunu yapmak yerine Siyasal İslamcı bir partinin Alevi inancına sahip bir kişiyi neden kurucu olarak görevlendirir “ anlayışını değerlendirmesi gerekmektedir. Yetmiş iki millete aynı nazarda bakmayı düstur kabul eden alevi inancını savunduğunu söyleyip ,kendisi için sınırsız özgürlük isteyenlerin durup aynaya bakması ve başkalarının iradesine saygı duyması Alevi edep ve erkanının gereğidir.

SİYASİ BİR LİNÇ VAR

Günümüz Türkiye’si inancından veya siyasi düşüncesinden dolayı birbirini düşman sayan anlayışlarla değil birbirini olduğu gibi kabul eden ve birlikte yaşamayı zenginlik olarak görenlerle şekillenecektir. Kapalı kapılar ardında ucuz siyaset dedikodusu yapanların, hamaset nutukları atanların artık söz ve eylemlerini kurum olarak ciddiye almıyoruz. Büyük bir aile olma sorumluluğunu taşıyan Alevi Dernekleri üyeleri ve yöneticileri ile bir bütün olmaya devam edecek, hak bildiği yolda tek başına kalsa da yürümeye devam edecektir. Derneğimiz genel Başkanlığını yapmış yolumuza emek vermiş Doğan Demir kendi siyasi tercihini yaparak bir görev üstlenmiştir. Kendi siyasi anlayışına uymadığı için Doğan Demir’i Siyasi linç etmeye veya Derneğimizi yıpratmak amacıyla seviyesizce yorum yapan, çalışmalarımızı provake eden çevrelere izin vermeyeceğimizi birlik ve bütünlüğümüzü koruyacağımızı, sorunlarımızı karşılıklı konuşarak çözmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."