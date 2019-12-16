Büyükşehir uyardı! Son tarih 1 Ocak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Şefliğince düzenlenen indirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartları için vize uyarısı geldi. Büyükşehir Belediyesi, indirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartları için vize işlemleri devam ediyor. 1 Ocak 2020 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenci ve öğretmenler indirimden yararlanamayacak.

DOLUM CİHAZLARINDAN VİZE İŞLEMİ

Öğrenci ve öğretmenlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen indirimden yararlanabilmesi için Kocaelikart’larını 1 Ocak 2020 tarihine kadar vize işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İndirimli öğrenci ve öğretmen seyahat kartları için vize işlemlerini il genelindeki tüm Kocaelikart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında belge ibraz etmeden otomatik olarak yapılabilecek.