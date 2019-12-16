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Kocaeli'de 184 firma personel arıyor

İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanlarından Kocaeli'de 184 firma yüzlerce eleman arıyor
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İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Kocaeli’de 184 firma yüzlerce personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın

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