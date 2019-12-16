Körfez'in alt yapısı yenilenecek

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimini ziyaret etti. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İbrahim Çırpan ile MHP teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Türkiye’nin dünya nöbetinde olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Genel Başkanlarımızın ortaya koyduğu bu birliktelik ülkemizin geleceğine ve yarınlarına dair bir mutabakattır. Dünyanın gidişatı bu ittifak kararının ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunun anlaşılması içinde önemlidir” dedi.

“EN BAŞINDAN BERİ KÖRFEZ İLÇEMİZDE Kİ UYUMU GÖRDÜM”

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Zeki Gürsu, “Körfez İlçe teşkilatları olarak uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini sarf ederken, “Birlik ve beraberlik içerisinde gerek ilçemize gerekse kentimize hizmet ediyoruz. Ülkemizin bekası için sorumluluklarımızın farkındayız. Cumhur ittifakının en güzel şekilde şehrimizde temsil edilmesinin başında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın yer almaktadır” diye konuştu. MHP Körfez İlçe teşkilatına kendisini sıcak bir şekilde karşıladığı için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Körfez ilçemizde gerek 31 Mart öncesi gerekse sonrası çok güzel çalışmalar oldu. En başından beri Körfez ilçemizde ki uyumu gördüm. Bu birliktelikte emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin güçlü bir şekilde devam ettiğini görmekte bana ayrı bir mutluluk veriyor” vurgusu yaptı.

“DAHA HIZLI AKSİYON ALMAMIZ MÜMKÜN HALE GELDİ”

“Bu ittifakın ortaya koyduğu mutabakatın önemini görmek için Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol aramalarındaki gelişmelere bakmak gerekli” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Arap Baharı’nın arkasında yatan sebeplerden bir tanesinin Akdeniz’de yatan petrol ve doğalgaz rezervleri olduğunu çok net bir şekilde gördük. Libya’da Kaddafi’nin devrilmesindeki operasyonu yapanlar sonrasında bizzat kendi yetiştirdikleri adamlarını oraya gönderdiler. Ve onlar üzerinden Libya’yı kontrol etmek istediler. Ama bizde oyunun içinde güçlü bir şekilde yer aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sahada daha hızlı aksiyon almamız mümkün hale geldi. Libya ile yaptığımız ve imzalanan "Münhasır Bölge Anlaşması" ile Doğu Akdeniz’de çok önemli bir adım attık. Terörle mücadelemiz de son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. PKK artık dağılmaya başladı. Merkezini de artık batıya Avrupa’ya kaydırdılar” açıklamasını yaptı.

“ÖNEMLİ BİR ALT YAPI ÇALIŞMASI İÇİNDE OLACAĞIZ”

MHP Körfez ilçesi ziyaretinde gerek kent geneli gerekse Körfez ilçesi özelinde Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları üzerine bilgilendirme de yapan Başkan Büyükakın, “Körfez ilçemizde önemli bir alt yapı çalışması içinde olacağız. 2020 yılında başlayacak ve iki yıl sürecek şekilde Körfez'in bütün alt yapısını mahalle mahalle yenileyeceğiz. Toplu taşıma ile ilgili önemli adımları atmak için de çalışıyoruz. Ana bir omurga için çalışmalarımız devam ediyor” diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.