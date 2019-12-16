Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Adnan Tepe idaresindeki 06 DP 4131 plakalı hurda yüklü TIR, Kullar varyant köprüsü üzerinde virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki hurda malzemeler ve deposundaki mazot yola dökülürken D-130 karayolunun her iki istikameti de trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü Adnan Tepe, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Tepe, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen tır ve yola dökülen malzemelerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.