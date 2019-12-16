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Virajı alamayan TIR bariyerlere girdi

İzmit yönünde seyir halinde olan Adnan Tepe idaresindeki hurda yüklü TIR, Kullar varyant köprüsü üzerinde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Adnan Tepe idaresindeki 06 DP 4131 plakalı hurda yüklü TIR, Kullar varyant köprüsü üzerinde virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki hurda malzemeler ve deposundaki mazot yola dökülürken D-130 karayolunun her iki istikameti de trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü Adnan Tepe, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Tepe, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen tır ve yola dökülen malzemelerin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bugün 11:28 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Karasu - Bu yolda sürücüler çok dikkatsiz araç kullanıyorlar viraj çok tehlikeli zaten inatla sol şeride geçip yavaşlayan araçların arkasından yol isteyip taciz edenler çok oluyor biraz bilinçli olmak lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 11:37

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