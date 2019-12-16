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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri bomba etkisi yarattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gece 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan ABD tasarısıyla ilgili açıklamaları dünya medyasının gündemine bomba gibi düştü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gece 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan ABD tasarısıyla ilgili açıklamaları dünya medyasının gündemine bomba gibi düştü. Erdoğan, hükümete yakın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen tasarının müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını söylerken, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız" dedi.

REUTERS ‘ACİL’ KODUYLA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını abonelerine ‘acil’ koduyla duyuran Reuters haber ajansı, “Erdoğan- Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü’nü kapatabilir” başlığıyla geçtiği haberinde, İncirlik’te ABD’nin nükleer savaş başlıkları bulunduğunu hatırlattı.

Reuters’ın Erdoğan’ın şu sözlerine haberinde yer verdi: “Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz.”

DW: TÜRKİYE BAHSİ YÜKSELTİYOR

Alman Deutsche Welle (DW) de Erdoğan’ın sözlerini dünyaya duyuran yayın kuruluşları arasında yer aldı.

Gelişmeyi “Erdoğan ABD’nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor” başlıklı haberiyle takipçilerine aktaran DW, Türkiye’nin bahsi yükselttiğini belirterek, Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD’nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini” yazdı.

DW, İncirlik’in ABD açısından önemine de yer verdiği haberinde, Kürecik’te de NATO radar istasyonu bulunduğunu anımsattı.

KÜRECİK’İN ÖNEMİNE ATIF YAPTILAR

Rus Russia Today (RT) yayın kuruluşu, Erdoğan’ın ABD’nin yaptırımları üzerine “Türkiye’nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü’nü kapatabileceğini” yazdı.

RT, “Ankara ABD’nin Türkiye’ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü’nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor” yazarken, Erdoğan’ın, Adana’da bulunan İncirlik’in yanı sıra Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.

RT, Kürecik’te ABD tarafından kurulan ve NATO balistik füze savunma sistemi ağı açısından stratejik önemi haiz erken uyarı sistemi bulunduğunu anımsattı.

DÜNYA O SÖZLERE DİKKAT KESİLDİ

Dubai merkezli Suudi El Arabiya televizyonu ise Erdoğan’ın sözlerini Arap dünyasına duyurdu. El Arabiya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü yayında sarf ettiği sözleri aktarırken, “Türkiye’nin de Kızılderililerin öldürülmesiyle ilgili meclisten kararlar çıkarabileceğini” yazdı.

Alman Die Welt gazetesi internet sitesinden ABD ile yaşanan kriz nedeniyle Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü kapatabileceğini okurlarına duyurdu. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesi Ynet de Erdoğan’ın açıklamalarını aktardı.

İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle, Rus Sputnik ve ABD merkezli Voice of America gibi uluslararası yayın kuruluşlarının Türkçe masaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “karşı yaptırım” açıklamalarına ilgi gösterdi.

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