Kaya’nın Dadaş konukları

Kocaeli Erzurumlular Vakfı yönetiminin kent genelindeki ziyaretleri devam ediyor. Özellikle de önemli noktalarda görev yapan hemşehrilerine destek ziyaretleri yapan Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Erzurumlu İl Başkanı Remzi Kaya’ya konuk oldu.

KALABALIK HEYET

BBP’li yöneticilerin de hazır bulunduğu buluşmada Vakıf Başkanı Önal’a ziyaretinde, aynı zamanda BBP İl yönetiminde de yer alan Murat Şenel, Erdal Durmuş, Sebahattin Uçan ve Zeki Öztürk eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konukları ile yakından ilgilenen BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Erzurumluların desteğinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

ÖNAL’DAN BAŞARI DİLEĞİ

Büyük Birlik Partisi gibi önemli bir siyasi kurumun il başkanlığında hemşehrilerinin olmasının kendilerini sevindirdiğini kaydeden Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ise, “Erzurumlular olarak kendilerinin yanındayız. Remzi Bey’in başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz” diye konuştu.