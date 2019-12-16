Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sabah saatlerinde görülen yoğun sis etkisini yitirdi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor. Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ve şehir içi araç trafiğinde de herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Bugün 12:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:36 TSİ
Sis dağıldı, seferler açıldı
Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri hava şartlarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılmaya başlandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz