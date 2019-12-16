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DSP’den 8 üye genel merkeze adını yazdırdı

Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, il ve ilçe teşkilatlarından üyelerin katılımıyla Ankara’ya giderek DSP’nin 11. Olağan Kurultayı’na katıldı.Toplam üç adayın yarıştığı kurultayda, mevcut Genel Başkan Önder Aksakal 382 oyla seçimi tekrar kazandı.

Yasemin Kaya
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Divan başkanlığını Dedeoğlu’nun üstlendiği Kurultay’a, ülke genelinden İl ve İlçe Başkanları’nın yanı sıra; Türkiye Barolar Birliği Başkanı(TBBB) Metin Feyzioğlu, siyasi partilerin Genel Başkan Yardımcıları, sendika başkanları, sivil toplum örgütleri başkanları ve partililer katıldı. Kocaeli İl Örgütü’nden 7 kişi parti meclisine seçilirken 1 kişi de disiplin kuruluna seçilerek toplam 8 kişi genel merkezde görev aldı.

“8 ÜYEMİZ GENEL MERKEZ’E ADINI YAZDIRDI”

Kurultay hakkında açıklama yapan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “DSP Kocaeli İl Örgütü olarak 15. 12. 2019 Pazar günü Ankara’ya giderek, Demokratik Sol Parti 11. Olağan Kurultayı’na katıldık. 11. Olağan Kurultay’ımız Ankara Nazım Hikmet Kültür Sarayı’nda, kurultay delegelerinin katılımıyla nezih bir şekilde yapıldı. Kurultayda, kurultay delegeleri oy kullandı. Ercan Akar Pınar, Hüseyin Atalay ve mevcut Genel Başkan Önder Aksakal’ın yarıştığı kurultayda, Önder Aksakal 382 oyla yeniden DSPGenel Başkanlığı’na seçildi. DSP Kocaeli İl Örgütümüz’den ise Turgay Adıgüzel, Ziya Topal, Hüseyin Tuluç, Gazanfer Seyhan Cemalettin Çakır, Fehmi Gökdemir, Sema Balcıl, Hasan Yıldız parti meclisine seçildiler. Önümüzdeki hafta 22 Aralık’ta da seçilen arkadaşlarımızın katılacağı ilk parti meclis toplantısı yapılacaktır.” dedi.

Bugün 12:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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