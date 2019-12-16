İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Aralık ile 15 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 15 kilo 561 gram esrar, 35 kilo 791 gram eroin, 740 gram kokain, 24 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.