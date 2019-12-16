Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:31 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:33 TSİ

İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Aralık ile 15 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 15 kilo 561 gram esrar, 35 kilo 791 gram eroin, 740 gram kokain, 24 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Bugün 13:31 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!
Koca dehşetinde yeni detaylar! Bakın eşini nasıl öldürmüş... mask
Koca dehşetinde yeni detaylar! Bakın eşini nasıl öldürmüş...
Yeni aldığı araç ile yaşlı kadını ezdi mask
Yeni aldığı araç ile yaşlı kadını ezdi
Tuncer Ustael memurları tehdit etti! mask
Tuncer Ustael memurları tehdit etti!
Aynı yöntemle eski bakanı bile dolandırmışlar mask
Aynı yöntemle eski bakanı bile dolandırmışlar
Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı mask
Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL