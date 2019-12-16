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Kalp Konseyi toplantıları başladı

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, konusunda uzman ve deneyimli hekimleri ile hastalara tanının doğru konulması ve en doğru tedavinin ortak kararla belirlenmesi için her hafta Kalp Konseyi’nde bir araya gelmeye başladı.
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok ölüme ve sakatlığa neden olan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen en önemli sağlık sorununu ‘bulaşıcı olmayan hastalıklar’ oluşturuyor. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin yaklaşık yarısı kalp ve damar hastalıkları, kanser, kronik hava yolu hastalıklarına bağlı olup görülme sıklığı yönünden toplumun büyük bir kesimini etkiliyor. Bu hastalıkların ve risk faktörlerinin ilk görülme yaşının azalması ise uzmanlarca dikkat çekici bulunuyor. Bulaşıcı olmayan bu hastalıklar içerisinde, kalp ve damar hastalıkları tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor.

11 KİŞİLİK DENEYİMLİ KADRO

Günümüzde tanı ve tedavisi kolaylaşan kalp hastalıklarında, her hastanın öyküsü ve uygulanan tedavisi birbirinden oldukça farklı şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle VM Medical Park Kocaeli Hastanesi hasta odaklı yaklaşımı ve multidisipliner bakış açısıyla konusunda uzman ve deneyimli hekimleri,tanının doğru konulması ve hasta için en doğru tedavinin ortak kararla belirlenmesi için her hafta Kalp Konseyi’nde bir araya gelmeye başladı.

Kalp Konseyi’nde yer alanVM Medical Park Kocaeli Hastanesi hekimleri şöyle:

Prof. Dr. Haluk Akbaş, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)  

Prof. Dr. Aygül Çelik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici, Kardiyoloji   

Doç. Dr. Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Kardiyoloji   

Doç. Dr. Meki Bilici, Çocuk Kardiyolojisi

Op. Dr. Ali Özerdem, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)  

Op. Dr. Hakan Akman, Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)  

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Balaban, Kardiyoloji   

Uzm. Dr. Ali Hıdır Kayışoğlu, Kardiyoloji   

Uzm. Dr. Mehmet Hamidi, Kardiyoloji   

Uzm. Dr. Volkan Kıvrak, Anestezi ve Reanimasyon

Bugün 13:32 TSİ - Sağlık

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