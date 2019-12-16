Suriye'ye gitti bir daha haber alınamadı!

Edinilen bilgilere göre 2012 yılında Rıdvan Yıldız isimli şahıs tarafından Suriye'ye götürüldüğü iddia edilen Karamürselli 28 yaşındaki Bilal Çakırcalı'dan bir daha haber alınamadı. Bilal Çakırçalı’nın ailesi çocukları için gaiplik başvurusunda bulunurken, Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi’nden yapılan duyuruda Bilal Çakırçalı’yı tanıyanların, bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkemeye başvurmaları istendi.

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