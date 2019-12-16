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Eski belediye başkanına araba çarptı!

Kandıra’da gerçekleşen trafik kazasında, eski Alikahya Belediye Başkanı Sabri Gökbudak’a otomobil çarptı. Kazada Gökbudak yaralandı.
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Kaza, Kandıra Yolu Solaklar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgi ve iddialara göre, yolda karşıdan karşıya geçmekte olan eski Alikahya Belediye Başkanı Sabri Gökbudak’a bir otomobil çarptı. Kazaya ilk müdahaleyi, o sırada yoldan geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü Sinyalizasyon ekipleri gerçekleştirdi. Bu sırada durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sabri Gökbudak hastaneye kaldırıldı. Gökbudak’ın hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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