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EL ELE 2.LİG’E NEDEN OLMASIN?..

3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ile birlikte zaferden zafere koşan Talip Yeşilyurt’un bırakması ve Baturman’ın göreve gelmesi sonrasında adeta destan yazan Belediye Derincespor, neredeyse zirveye ortak olacak.
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3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ile birlikte zaferden zafere koşan Talip Yeşilyurt’un bırakması ve Baturman’ın göreve gelmesi sonrasında adeta destan yazan Belediye Derincespor, neredeyse zirveye ortak olacak. Şimdi takviye yapılması bekleniyor

 26 PUANLA PLAY-OFF HATTINDA…

Derince ekibi, tarihinde ilk kez katıldığı 3.Lig’de destan yazarken, sezonun ilk yarısını 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5.sırada yer aldı. 19 gol atan takım, 16 golü filelerinde gördü. Grupta Kocaelispor liderliğini sürdürürken, yarıyı 16 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle kapattı. Körfez ekibimiz 33 gol atıp, 11 gol yedi. Kocaelispor sezonun ikinci yarısının ilk maçında da 12 Ocak’ta Payas’ı ağırlayarak ligi açacak ve Turgutlu ile Fethiye deplasmanda başlayacağı için birinin takılması, puan farkının iyice açılması anlamına gelecek. Karşıyaka ve Turgutlu’yu yenerek Kocaelispor’a liderlik, kendisine de Play-Off yolunu açan Derince, Baturmanlı kadrosuyla 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan takım, sadece bu dönemde 17 puan topladı. Takımı 9 puanda alan Baturman, Play-Off hattında devreyi bitirdi ve gözler şimdi transfere çevrildi.

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