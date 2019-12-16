İlimtepe Kullar 1975 Buca’yı 3’ledi!: 3-0

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullar ilk yarının son maçında sahasında Süper Lig’lerde bile efsane olmuş İzmir Bucaspor’u konuk etti. İlk yarının son maçını3-0 kazanan Kullar ekibi puanını 17’ye çıkardı.

BERATCAN SAKATLANDI

Maça iyi başlayan İlimtepe Kullarilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi. 26’da Beratcan zeminin azizliğine uğradı ve sakatlanarak oyunu terk etti.Beratcan’ın yerine giren Semih 39’da takımını öne geçirdi. Serbest vuruştan gelen topu kaleci Fatih çıkarmaya çalıştı. Top Semih’in önüne düştü genç futbolcu için fileleri bulmak zor olmadı.

1 DAKİKADA 2 GOL

İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Buca hızlı başladı ve ilk 10 dakika baskılıydı. Ancak takım olarak diri bir görüntü veren İlimtepe Kullar 1 dakika içinde 2 gol attı.78’deBatınalp kazandığı topu Ufuk’a bıraktı, Ufuk da fileleri havalandırdı. Ardından sol kanattan ceza sahasına giren Semih’in pasında bu kez Muharrem, kalecinin de hatası ile farkı 3’e çıkardı.

OVA MAĞLUP, GEBZE BERABERE

Kırmızı Siyahlı futbolcular attıkları golün ardından geçtiğimiz hafta sakatlanan takım arkadaşları Serhat Gezginci’nin formasını açarak futbolcuya geçmiş olsun mesajı gönderdi. 10. Grup’ta Çayırovaspor, İzmirspor’a 3-1 mağlup olurken, Gebzespor ise deplasmanda Atlasspor ile 2-2 berabere kaldı.

KARAMÜRSEL YİNE ÜZDÜ

11. Grup’ta Karamürselspor’un yarattığı hayal kırıklığı devam ediyor. Sahasında Alibeyköyspor’a 1-0 mağlup olan Sarı Lacivertliler yine üzdü. Doğantepespor ise deplasmanda Ortaköy’e yenilerek haftayı ateş hattının 1 basamak üzerinde 12 puan ile 12. sırada tamamladı.

İLİMTEPE KULLAR: 3

BUCASPOR 0

STAT:Kullar

HAKEMLER:İlkay Selcik***Tugce Kamalı***Mehmet Aygen***

İLİMTEPE KULLAR:Önder***, Muharrem*** (Dk. 81 Mustafa*)Derviş***, Tayyip***, Adem***, Yahya*** (Dk. 86 Taha)Yusuf***, Beratcan* (Dk. 19 Semih***)Batınalp****, Hüseyin***, Ufuk***

BUCASPOR: Fatih**, Halil**, Çetin** (Dk.64Yekta*), Egemert***, Samet***, Batuhan**, Bartu***, Barış***, Sabahattin**, Tunahan**, Furkan***

GOLLER: Dk. 39 Semih, Dk. 78 Ufuk, Dk. 79 Muharrem (İlimtepe Kullar)