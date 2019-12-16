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Doğa Koleji velileri isyan etti: “Artık bıçak kemiğe dayandı”

İzmit Yahya Kaptanda bulunun Doğa Koleji velileri okul önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Detaylı bir açıklama gelene kadar okul önünde ayrılmayacaklarını belirten veliler, “Artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Bir süredir yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle öğretmenlere maaş verilemediği Doğa Kolejinde veliler isyan etti. İzmit Yahya Kaptanda bulunun Doğa Koleji Kampüsü önünde bir araya gelen veliler detaylı bir açıklama gelene kadar okul önünde ayrılmayacaklarını ifade ettiler. Okullarının yanında olduklarını dile getiren veliler yaptıkları açıklamada “Biz başka okullara nakil yaptırmak değil okulumuzda olmak istiyoruz. Aylardır maaş almadan fedakarca çalışan hem çalışıp hem kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren sabredelim diyen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize minnettarız, onlar için ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için buradayız. Artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.

"OKULUMUZDA OLMAK İSTİYORUZ"

Veliler adına yapılan açıklama metnini okuyan öğrenci velisi Nevin Felekoğlu, “124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri olan Doğa Koleji birbirlerini seven, sayan idarecisi öğretmeni velisi öğrencisiyle güvenlik ve temizlik personeliyle büyük bir ailedir. Yaklaşık iki yıldır süren ama son altı ayda belirginleşen Doğa Okulları çıkmazı bizleri ayrıştırmak yerine iyice birbirimize kenetledi. Bizler okulumuzu seviyoruz, öğretmenlerimizi seviyoruz. Biz başka okullara nakil yaptırmak değil okulumuzda olmak istiyoruz” dedi.

"ÖĞRETMENLER 4 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR"

Felekoğlu, “Öğretmenlerimiz 4 aydır maaş almadan fedakarca çalışan hem çalışıp hem kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren sabredelim diyen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize minnettarız. Onlar için ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için buradayız. Bıçak kemiğe dayandı. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz okulumuz bizim için çok önemli ve değerli hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Bugün okulumuzun sorunsuz devam ettiğine dair açıklamayı duymadan okullarımızı terk etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.


                                                                                                

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Muhabir Nuri Akçaharman

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