Hürriyet: “Bıraktığımız en güzel miras yeşilimiz olacak”

Yeşiliyle gülümseyen bir İzmit düşüncesiyle İzmit Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi ortaklığıyla Çayırköy Mahallesi Gölkent Konutlarına 750 adet sedir ağacı dikildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çevre Koruma Derneği Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Çayırköv Muhtarı Aşir Akbaba, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda çevreci öğrenci katıldı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,” İstiyoruz ki kentler betona boğulmasın. Bırakacağımız en güzel miras nefes alanlarımız, yeşilimiz olacak. Bu bölge diktiğimiz ağaçlarla birlikte hayat bulacak. Katkılarından dolayı ve böylesi projeye öncülük ettiklerinden dolayı Çevre Koruma Derneği dergisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Çevre Koruma Derneği Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ağaç dikti.