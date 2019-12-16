Bunun adı YOL-SUZ-LUK

Konuşmasına yolsuzluğun tanımı ile başlayan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Bugün ülkemizde yolsuzluğa "yolsuzluk" dediğimiz zaman neler oluyor? FETÖ'cü oluyorsunuz, terörist oluyorsunuz, hatta ve hatta vatan haini oluyorsunuz” dedi. Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tank Palet dediğinde renginin değiştiğini ve sinirlendiğini belirterek, Erdoğan’ın Tank Palet Fabrikası’nın satılmasına ilişkin, 50 milyon dolar kamu kaynağı gerektiği sözlerine cevap verdi.

“KAYNAKLAR KİMLERE YOL OLDU”

Akar konuşmasında şunları söyledi; “Yol yaptık, köprü yaptık, tünel yaptık, onu yaptık, bunu yaptık diyorsunuz ya, bunların hepsi yapılmalı, bunların hepsi yapılmalı, yapılmasına karşı değiliz. Yolsuzluk yapılmasına karşıyız, yolsuzluk, altını çizerek söylüyorum! "50 milyon dolara ihtiyacımız var." diyordu. sayın bakan. Avrasya tüneline iki buçuk yıldır garanti ödüyorsunuz. 48 milyon yolcu geçti diyorsunuz, geçmesi gereken 75 milyon, 27 milyon için ödediğiniz para 100 milyon dolar” dedi. Tank Palet için 50 milyon dolar gerekiyordu. Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmaması gereken Osmangazi Köprüsü için iki buçuk yılda ödenen tutar 3 milyar 800 milyon TL, dolar karşılığı 650 milyon dolar. İşte bu yolsuzluktur” dedi.

CENGİZ’E PEŞKEŞ

Konuşmasının son bölümünde Demiryollarından örnek veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 53 kilometrelik Mazıdağı iltisak hattında işin maliyetinin 384 milyon TL olduğunu ihalede en az teklifi veren firmanın 380 milyon TL teklif ettiğini ancak fiyat dışı unsurlar denilerek ihalenin 489 milyon TL teklif veren Cengiz İnşaata peşkeş çekilerek 100 Milyon TL’lik kamu zararının oluştuğunu söyledi.