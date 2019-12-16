KOİF’20 protokol imza töreni yapıldı

Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Kariyer Günleri (KOİF’20) iş birliği protokol imza töreni Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığı’nda gerçekleşen imza törenine; KOÜ Prof. Dr. Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Vekili Çınar Ulusoy ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel katıldı.

“İŞ ARAYANLARI VE İŞVERENLERİ BULUŞTURAN FUAR”

İmza öncesi açıklama yapan Vali Hüseyin Aksoy; “Bu yıl da 5-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan fuarımızda yine binlerce vatandaşımıza istihdam sağlanacağı için mutluyuz. Gebze Teknik Üniversitesi, İŞKUR, Odalarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve daha birçok kuruluşumuzun işbirliğiyle gerçekleştirilecek fuarımızda amaç iş arayanlarla eleman arayanları buluşturmak. Bu fuarın öğrencilerimizin de daha bilinçli bir şekilde iş aramalarına destek sağlayacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemiz’e, Odalarımıza, İŞKUR’a emeği ve desteği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Odalarımız da zaten dünyanın en önemli ayağıdır. Geçtiğimiz yıl fuarımıza 55 bin ziyaretçi olmuştu. Bu yıl ki hedefimiz de 50 bin üzerinde ziyaretçi kitlesine ulaşmaktır.” dedi.

KOİF 20. KEZ DÜZENLENECEK

İşsizlikle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmek ve sosyal diyalog geliştirme çalışmaları kapsamında ülkemizde hayata geçen ‘istihdamda milli seferberlik’ programına destek vermek amacıyla Kocaeli Valiliği Koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası Başkanlığı işbirliğinde ülkemizdeki en büyük İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamında 5-12 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Fuar Alanı’nda 20. İstihdam Fuarı Kariyer Günleri (KOİF) düzenlenecek.

AMAÇ İŞ GÜCÜ İHTİYACINI KARŞILAMAK

İstihdam Fuarı Kariyer Günlerinde amaç; işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılamak, üniversite öğrencilerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak, öğrencilere çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlamak, öğrencilere rehberlik etmek, öğrencilere staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirme yapmak, işletmelerin insan kaynakları yöneticilerinin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, ülkemizdeki nitelikli iş gücünün ilimizdeki fuara katılımlarını sağlamak.

GEÇEN YIL 220 ADET STANT AÇILDI

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve kariyer günleri 2019 yılında 137 Özel Sektör işletmesi ve İşyeri, 18 Kamu Kurum ve Kuruluşu olmak üzere toplam 155 işyeri için 220 adet stant açıldı. 3 gün süren istihdam fuarını 54.382 kişi ziyaret etti. 39.153 kişi işletmelere iş başvurusunda bulundu. 1.827 kişide staj başvurusunda bulundu. 3 günlük fuar süresince Valilik İl Müdürlüğü’ne değişik meslek ve branşlarda toplam 728 kişilik 605 adet açık iş ilanı verildi.