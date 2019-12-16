Yeni Kocaeli ve 1937 SEKA şampiyon

Burak Uzuner yönetimindeki Yeni Kocaelispor, D Grubu’ndaki maçta Erenler takımın zor da olsa 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Türk futbolunun efsane futbolcularından Yusuf Uzuner’in eski Kocaelisporlu oğlu Burak Uzuner, böylece kariyerine bir kupa daha ekledi.

1937 SEKASPOR BİLDİĞİNİZ GİBİ…

Kentimizin en önemli alt yapı kulüplerinden biri olan Kocaeli 1937 Sekaspor ise C Grubu’nda şampiyonluğunu ilan etti. Tavşantepespor’u 6-0 yenen takım, Nejat Ferhatoğlu yönetimindeki teknik kadrosuyla bir kez daha kupaya uzandı ve geleceğe sağlam bir adım attı. N N Ahmet AKAY

H.HIZIR ŞAFAKSPOR: 6-KOCAELİ 61 FK: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.12 E)

HAKEM: Uğur Mahmut Zengin ***

H.HIZIR ŞAFAKSPOR: Yağız *** (Kaan **), Hüseyin *** (Yakup **), Ömer *** (Baran **), Kayra ***, Gökhan ***, Doğukan ** (Osman ***), Kerem *** (Mustafa **), Bedirhan *** (Ali Efe **)

KOCAELİ 61 FK: Emirhan **, Arda **, Yusufcan **, Ege **, Müslüm **, Burak ** (Yusuf **), M.Ali ** (Hüseyin **), Fatih **

GOLLER: Gökhan (3), Osman (3)

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 0-KARATEPE KÖSEKÖY ATEŞ: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U 12 E)

HAKEM: Seda Yaşar ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Efe ***, Hakkı **, Bora ***, Arda Coşkun **(İbrahim **), İsa ** (Hamza **), İbrahim ** (Ömer **), Arda Okumuş **, Emir **

KARATEPE KÖSEKÖY ATEŞ: Yağız ***, Cebrail **, Efe ***, Ömer ** (Yağız **), Mert ** (Çınar **), Bilal ***, Kaan **, Eymen ** (Baray **)

GOL: Yok

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 4-YILMAZSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.12 B)

HAKEM: Uğur Mumcu Zengin ***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Eymen *** (Efe Tavşan **), Muhammet *** (Toprak **), Ayberk ***, Emir ****, Mahmut ***, İbrahim *** (Ömer **), Ali Enes ***, Esat *** (M.Emin **)

YILMAZSPOR: Abdülkadir **, Muhammet Mutlu **, Arslanbey **, Muhammet Ali ***, Muhammet Yasir **, Haktan **, Utku **, Kadem **

GOLLER: Emir (4) (Kocaeli Yenişehir)

TAVŞANTEPESPOR: 0-KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.12 C)

HAKEM: Seda Yaşar ***

TAVŞANTEPESPOR: Berat ** (Samet **), Efe **, Umut **, Eymen ** (Hamza **), Mirza **, Kerem ** (Onur **)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Bilal ***, Yunus *** (Ensar Kayra **), Eyüp *** (Ali Ensar ***), Talha *** (Efecan ***), Salih *** (İrfan **), Berk *** (Halitcan **), Ensar *** (Emirhan ***), Ege ***

GOLLER: Egecan (2), Ensar (2) Ali Ensar (1), Emirhan (1)

İZMİT ERENLERSPOR: 1-YENİ KOCAELİSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U 12 D)

HAKEM: Burak Demirel ***

İZMİT ERENLERSPOR: Ahmet ***, Deyan **, Fatih ** (Samet **), Utku **, Akif **, Ahmet Enes ** (Ceyhun **), Heybetcan **, Zahit ** (M.Fatih **)

YENİ KOCAELİSPOR: Ömer ***, Enes **, Berhan ***, Berat **, Ümit ***, İsmail **, Kerem *** (Enes Temiz **), Tunahan ** (Tayip **)

GOLLER: Ümit (2), Enes (K.K)