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Kocaeli Güneş devrede teslim 0-2

Süper Amatör Lig A Grubu’nda ilk 3 mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor ile Hereke Yıldızspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Hereke Yıldız bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazandı

Ahmet Akay
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Hereke ekibinin gollerini 21. ve 45. dakikalarda Utku kaydetti.  Hereke bu galibiyetle puanını 16’ya çıkarırken, Play-Off hattındaki Sırrıpaşa ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.  Kocaeli Güneşspor ise 11 puanda kaldı. Kocaeli Güneşspor’da Alptekin ikinci yarıda çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Dizi dönen genç futbolcu hastaneye götürüldü. Alptekin’in son durumu, çekilecek MR’ın adından belli olacak.

ŞAHANE MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Güneşspor’da Son sıradaki takımın ligden düşeceği ligde son sıradaki Derbent, Play-Off mücadelesi veren Sırrıpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiye ile Değirmendere arasındaki maç nefes kesti. Mücadele karşılıklı atılan 3’er golle 3-3 sona erdi. Kartepe Belediyespor sahasında Darıca Kültür Martı ile 1-1 berabere kaldı takımlar 1’er puanla yetindi.

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0-HEREKE YILDIZSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (S.Lig B)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Onurcan**, Eren**, Burak***, Usame**, Mustafa**, Okan** (Bilal**), Ömer** (Talha**), Efe Ali**, Oğuzhan***, Alpaslan**, Alptekin** (Gökdeniz**)

HEREKE YILDIZSPOR: Şahin***, Aydın***, Mücahit***, Sefa***, Emirhan***, Bedirhan***, Yunus*** (Aykut**), Akın***, Utku****, Mesut*** (Salihcan**), Furkan*** (Samet**)

GOLLER: Utku Dk.21 ve 45

Bugün 15:48 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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