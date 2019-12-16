Arslanbey Organize’de bayram var!: 3-0

1. Amatör Lig C Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Arslanbey Organize Sanayi ile Kandıra Gençlerbirliği, Arslanbey’de karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Arslanbey rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Kartepe temsilcisinin gollerini 57’de Hakan, 69’da Hikmet ve 89’da da Yavuzhan kaydetti.

BAHÇECİK SIKI TAKİPTE

Bu galibiyet ile Play-Off yolunda dev bir adım atan Arslanbey, ilk 3 mücadelesi veren Kandıra ve Bahçecik ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Şirinköy’ün hükmen kazandığı haftada Çayırtepe Gençlik, Çayırova Fatih’i 7-1 ile geçti, Bahçecik ise Uzunçiftlik karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı.

GOLLERİ ATTILAR ASKER SELAMINI ÇAKTILAR

Şampiyonluk adayı Dilovası Belediyespor zorlu deplasmanda İzmit Yenimahalle’ye konuk oldu. 2-0 öne geçen Mavi Beyazlılar kalesinde gol görse de skoru korudu ve ikinci sıradaki Arslanbey Organize ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Dilovalı futbolcular attıkları golün ardından asker selamı vererek dosta düşmana en güzel mesajı da vermiş oldu.

ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ:3

KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: 0

STAT: Arslanbey

HAKEMLER:Osman Korkmaz***, Emre İşler***, Tunahan Demirel***

ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ: Ertugrul***, Kenan**, Eyüp***, Mertcan**, KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: Mustafa**, Hakan*** (Dk. 89 Tugay?)Batuhan***, Hikmet*** (Dk. 87 Barış?)Utkucan**, Yavuz***, Mehmet** (Dk. 57 Furkan**)

GOLLER: Dk. 57 Hakan, Dk. 69 Hikmet Dk. 89 Yavuzhan (Arslanbey)