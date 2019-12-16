Hacer Demirören galibiyetle başladı: 2-0

Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçları başladı. Toplam 74 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyon olan takım ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Derince Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Körfez Milangaz Hacer Demirören Anadolu Lisesi, Özel Yeşilvadi Anadolu Lisesi’ni 25-18 ve 25-19’luk setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonaya 2 puanla başladı. Diğer maçta Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Oruç Reis Anadolu Lisesi’ni 25-4 ve 25-15’lik set skorları ile 2-0 yenmesini bildi.