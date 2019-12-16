Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçları başladı. Toplam 74 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyon olan takım ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Derince Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Körfez Milangaz Hacer Demirören Anadolu Lisesi, Özel Yeşilvadi Anadolu Lisesi’ni 25-18 ve 25-19’luk setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonaya 2 puanla başladı. Diğer maçta Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Oruç Reis Anadolu Lisesi’ni 25-4 ve 25-15’lik set skorları ile 2-0 yenmesini bildi.
Bugün 15:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:54 TSİ
Hacer Demirören galibiyetle başladı: 2-0
Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği maçları başladı.
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Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz