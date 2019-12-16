Dinçel: Oyuncularımın alınlarından öpüyorum

Birlik ve beraberliğin başarıyı da beraberinde getirdiğini ifade eden Dinçel, maç sonrası şu şekilde konuştu: Birlik ve beraberlik ile bir üst lige çıkabileceğimizi her platformda dile getiriyoruz. Elazığ maçının ilk yarısında bazı anlarda sorunlar yaşadık, ama rakibinin sahadan puanla ayrılabilmek adına klasik deplasman takımı stratejisiyle sahada yer alacağını biliyorduk. Bizim burada sakin ve sabırlı olmamamız gerekiyordu. İlk yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik.

BASKILI OYNADIK

Rakibin eksik kalması belki oyun formatlarını değiştirmedi ama, ikinci yarı inanılmaz bir baskı ile başladık ve golü bulunca da aynı tempoyu devam ettirdik. Maç son düdüğe kadar baskı ile devam etti ve skor 5-0 oldu. Bu skoru oyuncuların isteği ve coşkusu ile kazanıyoruz ancak tribünlerin de bu skorda büyük payı var. 12.adama teşekkür ediyorum. Tabii biz işimizi bitirmedik, sadece bir nefes alabilmek adına ara verdik. Tekrardan skor ve mücadele için oyuncularımın alınlarından öpüyorum.