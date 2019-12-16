Kocaelispor sezonun ilk yarısını 5-0’lık Elazığ iç saha galibiyetiyle tamamladı. Yeşil Siyahlı futbolculara maçın ardından 5 gün izin verildi. Takım 21 Aralık Cumartesi günü Antalya’da toplanacak ve aynı gün kamp 21 Aralık’ta devre arası kampına başlayacak olan Kocaelispor’da iki hazırlık maçının programı belli oldu. Buna göre Yeşil Siyahlılar 30 Aralık’ta Samsunspor ile 2 Ocak’ta da Afjet Afyon takımları ile karşılaşacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, özellikle 2. Lig takımları ile maç yapmak isterken, 27 Aralık’ta da maç yapılacağı ve rakibin henüz belli olmadığı öğrenildi.
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30 Aralık’ta Samsun ile 2 Ocak’ta Afjet Afyon ile
Kocaelispor sezonun ilk yarısını 5-0’lık Elazığ iç saha galibiyetiyle tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz