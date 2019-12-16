Pazar günü şampiyonluk adayı Nazillispor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza atan Gölcükspor devre arasına moralli girdi. Kırmızı Siyahlılar normalde cuma günü toplanacaktı, ancak Kaptan İlyas Türengül’ün düğünü olduğu için, toplanma günü cumartesi olarak değiştirildi. Yılbaşına kadar çalışmalarını Gölcük’te yapacak olan Gölcükspor’un 1 haftalık kamp için Antalya’ya gideceği öğrenildi. Lara’da kamp yapmak için girişimlerde bulunan Gölcükspor’da otel henüz belli olmadı.
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Gölcük yılbaşına kadar burada!..
Pazar günü şampiyonluk adayı Nazillispor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza atan Gölcükspor devre arasına moralli girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz