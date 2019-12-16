3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, devre arası kampını Antalya Belek’te yapacak. 20 Ocak Cuma günü Antalya’da toplanacak olan Sarı Yeşillilerin kampı 10 gün sürecek ve kamp boyunca 3 hazırlık maçı yapılacak. Kampın yapılacağı otel bugün belli olacak.
Bugün 15:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:57 TSİ
Darıca, Belek’te kamp yapacak
3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, devre arası kampını Antalya Belek’te yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz