Darıca, Belek’te kamp yapacak

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, devre arası kampını Antalya Belek’te yapacak. 20 Ocak Cuma günü Antalya’da toplanacak olan Sarı Yeşillilerin kampı 10 gün sürecek ve kamp boyunca 3 hazırlık maçı yapılacak. Kampın yapılacağı otel bugün belli olacak.