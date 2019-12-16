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KOÜ’lü öğrencilerden AFAD’a ziyaret 

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören gençler, AFAD İl Müdürlüğü’ne gerçekleştirdikleri ziyarette önemli bilgiler edindi
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Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Erener’in koordinatörlüğündeki 85 öğrenci, AFAD İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaretin ilk aşamasında Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, AFAD İyileştirme Şube Müdürü Harita Mühendisi Âdem Süer ve AFAD eğitim uzmanı İsmail Aktaş öğrencilere hayat kurtaran konularda bilgi verdi. Daha sonra devam etkinlikte, AFAD’ın kurumsal yapılanmasını görme fırsatı yakalayan gençler, Harita Mühendislerinin AFAD bünyesinde üstlendiği görevleri yerinde görme şansı yakaladı.

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AFAD’ı ziyaret eden bir başka öğrenci grubu da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan 13 kişilik grup oldu. Ziyaret kapsamında öğrencilerin takip edilecek süreçler ve saha faaliyetleri ile ilgili olarak AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’dan öneri aldıkları kaydedildi. AFAD ve Tıp öğrenciler arasında Yrd. Doç. Zeki Talas moderatörlüğünde yürütülen projenin yapısal riskler ve iyileştirme çalışmaları içeriğinde hazırlanacak sonuç raporu ile tamamlanacağı öğrenildi.

 

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