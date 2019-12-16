KADEY’den anlamlı gece

Kadın ve Çocuk Destekleme ve Yardımlaşma Derneği, uzun süreden bu yana devam eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda sık sık anneler yararına etkinlikler ve projeler gerçekleştiren dernek üyeleri, çocukları da unutmadı. Çocuklar yararına düzenlenen etkinliklerle ilgili paylaşımların yapıldığı geceye Gölcük ilçe protokolünden çok sayıda önemli isim ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı.
“İSTEDİĞİMİZ SAYININ ÜSTÜNE ULAŞTIK”
Düzenlenen gece hakkında gazetemize bilgiler veren Dernek Başkanı Tuba Türkmen, uzun zamanda bu yana anneler yararına birçok etkinlik hayata geçirdiklerini ancak çocukları da unutmadıklarını belirtti. Çocukların, yetişkinlere öğretecek çok şeyi olduğunu belirten dernek başkanı Türkmen, bu doğrultuda yola çıkarak birçok çocuğa ulaştıklarını ve istedikleri sayının da üstüne çıktıklarını aktardı. Diğer yandan, şarkılar eşliğinde devam eden etkinliğe katılan davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz