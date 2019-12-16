Trafiko ile trafik eğitimi eğlenceli hale geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullarda ‘Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimleri’ne devam ediyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimler kapsamında, İzmit Kılıçaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Toplu taşıma ve trafik güvenliğine dair, eğlendirici ve bilgilendirici kliplerin de izlendiği eğitimin sonunda öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarımı yapılan “Trafiko” isimli eğitici, bilgilendirici ve eğlenceli trafik oyunu hediye edildi.

166 BİN 535 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullarda Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimlerine 2009 yılında başladı. 12 ilçede gerçekleştirilen eğitimler kapsamında 2009 yılından bu yana 166 bin 535 öğrenciye eğitim verildi. 2019 yılı ocak ayından günümüze kadar ise 11 bin 168 öğrenciye eğitim amacı ile ulaşıldı.