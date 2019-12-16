Volkan Şenel, Tarih Kokan Şehir İzmit’i anlattı

İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin önemli projeler arasında yer alan tarih sohbetleri, Tarihçi Yazar Volkan Şenel'in, Kocaeli Müzesi Semiha Sami Morali Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği ''Tarih Kokan Bir Şehir İzmit” adlı sunum ile başladı. Periyodik olarak gerçekleşeceği ve alanında uzman isimlerin sunumlarına sahne olacak tarih sohbetlerinin her birinin farklı mekanlarda düzenleneceği öğrenildi.

“HİKAYEDE BİZİM DE İMZAMIZ OLMALI”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen'in de katılım sağladığı konferans öncesi bir konuşma gerçekleştiren İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, ''Bu şehirde bir hikâye yazılacaksa o hikâyenin altında bizim de imzamız olmalı diyerek yola çıktık. Yolculuğumuzun adımlarından biri olan tarih sohbetlerine başlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bir iz bırakacağımız için ne mutlu bize'' diyerek tarih sohbetlerinin ilkinde sunum gerçekleştiren ve projenin hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Volkan Şenel' e teşekkür etti.

CUMHURİYET DÖNEMİ İZMİT’İ

Tarihçi-Yazar Volkan Şenel, gerçekleştirdiği “Tarih Kokan Bir Şehir İzmit” başlıklı sunumunda, Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İzmit, şehirde iz bırakmış önemli şahsiyetler, şehir için anlam ifade eden günler ve kent tarihi üzerine pek çok önemli bilgiyi dinleyiciler ile paylaştı. İzmit’in yüzyıllardır farklı unsur ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir nokta olduğunu belirten Şenel, bu unsurların kente çeşmeler, konaklar gibi pek çok önemli eser bıraktıklarının altını çizdi.