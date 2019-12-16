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Portakal Çiçekliler, İzciliği tanıdı

Gölcükspor İzcilik Kulübü üyeleri, bir araya geldikleri Gölcük’te Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencilerine izcilik hakkında çeşitli bilgiler verdi
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Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi’nde faaliyet gösteren Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, Gölcükspor İzcilik Kulübü üyeleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler ile buluşan İzcilik Kulübü liderleri Neslihan Saral ve Enes Demir, öğrencilere “İzcilik nedir? İzci nasıl olunur? Kamp nasıl yapılır?” konularında bilgi verdiği öğrenildi. 

FAHRİ İZCİ UNVANI ALDILAR

Etkinliğin ardından izcilik hakkında birçok bilgi elde etmiş olan öğrenciler, izciler tarafından verilen fahri izci flarlarını boyunlara takarak, bir nevi dağ koşullarında hayata kalabileceklerinin belgesini aldılar. Portakal Çiçeği Anaokulu kurucusu ve müdiresi Derya Akyol ve öğretmenler, paylaştıkları bilgiler nedeniyle Gölcükspor İzciler Kulübü Liderleri ve üyelerine teşekkür etti.

 

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