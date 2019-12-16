Portakal Çiçekliler, İzciliği tanıdı

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi’nde faaliyet gösteren Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, Gölcükspor İzcilik Kulübü üyeleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler ile buluşan İzcilik Kulübü liderleri Neslihan Saral ve Enes Demir, öğrencilere “İzcilik nedir? İzci nasıl olunur? Kamp nasıl yapılır?” konularında bilgi verdiği öğrenildi.
FAHRİ İZCİ UNVANI ALDILAR
Etkinliğin ardından izcilik hakkında birçok bilgi elde etmiş olan öğrenciler, izciler tarafından verilen fahri izci flarlarını boyunlara takarak, bir nevi dağ koşullarında hayata kalabileceklerinin belgesini aldılar. Portakal Çiçeği Anaokulu kurucusu ve müdiresi Derya Akyol ve öğretmenler, paylaştıkları bilgiler nedeniyle Gölcükspor İzciler Kulübü Liderleri ve üyelerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz