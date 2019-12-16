Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:29 TSİ- Gündem G: Bugün 16:31 TSİ

Kartepe’deki okullara TEMA sınıfı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi’nin TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği kapsamında okullarda TEMA sınıfları kuruldu
mask

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi’nin TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği ile Kartepe genelindeki okullarda TEMA sınıfları oluşturuldu. Anaokullar ve ilkokullarda uygulanan Minik Tema ve Yavru Tema Programları ile çocukların doğada daha fazla zaman geçirmesi, orta dereceli okullarda uygulanan Ortaokul Tema ile çocukların yaşamın nasıl sürdüğünü ve doğaya olan etkilerimizi anlamaları, çevre sorunlarına duyarlı ve çözüme yönelik harekete geçebilen bireyler olmaları hedefleniyor.   

46 TEMA SINIFI KURULDU

TEMA sınıflarında doğal kaynaklarımızın önemine dikkat çekildiğini vurgulayan Kartepe Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi ve TEMA Vakfı Kartepe İlçe Sorumlusu Gökçen Gönülay, “Eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana ilçe genelinde 46 adet TEMA sınıfı oluşturduk. Amacımız Kartepe’deki bütün okullarda çevreci öğrenciler yetiştirmek” dedi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Öncelikli görevimiz bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapmak ve farkındalığı arttırmaktır. Eğitim aşamasında STK’lerle her zaman el ele vererek gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Emniyetten o sürücülere uyarı mask
Emniyetten o sürücülere uyarı
Doğa Koleji'nde protesto! mask
Doğa Koleji'nde protesto!
Sis dağıldı, seferler açıldı mask
Sis dağıldı, seferler açıldı
Kaya’nın Dadaş konukları mask
Kaya’nın Dadaş konukları
Kaymakam, sigara denetimine çıktı mask
Kaymakam, sigara denetimine çıktı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL