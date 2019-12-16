Kartepe’deki okullara TEMA sınıfı

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi’nin TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği ile Kartepe genelindeki okullarda TEMA sınıfları oluşturuldu. Anaokullar ve ilkokullarda uygulanan Minik Tema ve Yavru Tema Programları ile çocukların doğada daha fazla zaman geçirmesi, orta dereceli okullarda uygulanan Ortaokul Tema ile çocukların yaşamın nasıl sürdüğünü ve doğaya olan etkilerimizi anlamaları, çevre sorunlarına duyarlı ve çözüme yönelik harekete geçebilen bireyler olmaları hedefleniyor.

46 TEMA SINIFI KURULDU

TEMA sınıflarında doğal kaynaklarımızın önemine dikkat çekildiğini vurgulayan Kartepe Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi ve TEMA Vakfı Kartepe İlçe Sorumlusu Gökçen Gönülay, “Eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana ilçe genelinde 46 adet TEMA sınıfı oluşturduk. Amacımız Kartepe’deki bütün okullarda çevreci öğrenciler yetiştirmek” dedi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Öncelikli görevimiz bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapmak ve farkındalığı arttırmaktır. Eğitim aşamasında STK’lerle her zaman el ele vererek gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.