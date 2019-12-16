En iyi sarma için yarıştılar

Gölcük’te bulunan Tershane İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Tershane İlkokulu’ndaki En İyi Sarmayı Ben Yaparım etkinliğine okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin yanı sıra jüri olarak Barbaros İlkokulu müdürü Uğur Okkirman, Düzağaç Anaokulu Müdürü Oktay Cihan, Mehmet Akif İlkokulu Müdür Yardımcısı Cenk Çakar, Saraylı İlkokulu müdür yardımcısı Ömer Faruk ve Piri Reis İlkokulu müdür yardımcısı Kıymet Yüksel katıldı.

EN İYİLER SEÇİLDİ

Yarışma sonucunda en iyi sarmayı yapan öğrenciler de belli oldu. Buna göre Melahat Çırakoğlu adlı öğrenci birinci olurken, Sevinç Öner ikinci, Fidan Kılınç ise üçüncü oldu. Yerli Malı Haftası etkinlikleri nedeniyle açıklamalarda bulunan Gölcük Tershane İlkokulu Müdürü Ali Kemal Eren, “Okulumuz birçok kültürel faaliyet gerçekleştiriyoruz, Yerli Malı Haftası etkinlikleri de bunlardan biriydi. Yerli ürünlerimize dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize gösterilen ilgi bizi memnun etti. Etkinliğe katkı veren başta öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, davetimizi kıramayan okul idarecilerimize de teşekkür ederim” dedi.