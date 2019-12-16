İKV ‘de Zeytinoğlu yeniden başkan

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kongrede, Zeytinoğlu’nun İKV yönetimine, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da girdi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı görevini sürdüren Zeytinoğlu, İKV başkanlığının yanı sıra TOBB Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.

AB SÜRECİ VE DOĞU AKDENİZ

Olağan Genel Kurul’un açılışında konuşan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV’nin 54. yılında Türkiye-AB ilişkileri uzmanı olarak yola devam ettiğini söyledi. Dünyanın önemli bir dönemden geçtiğini belirten Zeytinoğlu, liberal düzen yerine popülizmin öne çıktığını ifade etti. Son dönemde AB içindeki reform çalışmaları, AB’nin kurumlarındaki değişiklikler ve Brexit sürecini yakından takip ettiklerine değinen Zeytinoğlu, geçtiğimiz yıl Gümrük Birliği ve vize görüşmelerinde bir ilerleme olmadığını ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ilişkileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

AB’DE VİZE SERBESTİSİ GELMELİ

AB’nin Türkiye’deki mültecilere yönelik 3 milyar dolarlık yardımının yanında yeni katkı vermesinin beklendiğini anlatan Zeytinoğlu, Türkiye’nin katkıları olmasa mültecilerin AB’ye 60-80 milyar euro maliyeti olacağını ve AB’nin Türkiye’ye bu konuda daha çok destek vermesi gerektiğini ifade etti. 72 kriterden 66’sının yerine getirilmesine rağmen Türkiye’ye vize serbestisi sürecinin kolaylaşmak yerine daha da zorlaştığını belirten Zeytinoğlu, sorunların çözümü için gerekli şartın Türkiye’nin tam üyeliği olduğunu yineledi. Zeytinoğlu, İKV’nin bu süreçte sorunları çözebilmek için var olduğunu ve böyle zamanlarda kuruma olan ihtiyacın daha da arttığını ekledi.

İKV'NİN YENİ YÖNETİM KURULU

· Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan Zeytinoğlu

· Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu

· Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Zeynep Bodur Okyay

· Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi: Atila Menevşe

· Yürütme Kurulu Üyesi: İsmail Gülle

· Yürütme Kurulu Üyesi: Simone Kaslowskı

· Yürütme Kurulu Üyesi: Tuncay Şahin

· Yönetim Kurulu Üyesi: Yavuz Altun

· Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Sami Aydın

· Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Gülsoy

· Yönetim Kurulu Üyesi: Bülent Kasap

· Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Kaya

· Yönetim Kurulu Üyesi: Işınsu Kestelli

· Yönetim Kurulu Üyesi: Akansel Koç

· Yönetim Kurulu Üyesi: Süleyman Uyar

· Yönetim Kurulu Üyesi: Levent Taş

· Yönetim Kurulu Üyesi: Sedat Zincirkıran

· Denetçi: Dr. Zeynel Abidin Erdem

· Denetçi: Mustafa İçöz