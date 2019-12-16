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Nafaka neye göre belirlenmeli?

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta değerlendirilen konular arasında; af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve KYK borçları yer alıyor. Mecliste, gündemden düşmeyen nafakayla ilgili “evlilik süresine göre’ kriterler öngörülürken, vatandaşlardan konuya farklı tepkiler geldi

Yasemin Kaya
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“SÜRE KAVRAMINI UYGUN BULMUYORUM”

Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir:

“Nafaka ile ilgili yasamızın gayet yeterli olduğunu, bu konuda bir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. Biz hukuk kurumuyuz, bu konuda yapılması gerekenin yasamızda şu an net olduğunu düşünüyorum. Birkaç spesifik örnek nedeniyle süreyle ilgili bir sınırlandırma yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü örnekler istisnai örnekler. Belli bir azınlığın durumu kötüye kullanmasının genelin menfaatini yok saymaması gerekir diye düşünüyorum. Bu ülkede zaten kadın olmak çok zor, bir de kadınların elde etmiş oldukları hakların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması da başlı başına bir haksızlık, bu nedenle süre kavramını uygun bulmuyorum. Bunun yanı sıra erkeğin de nafaka alma hakkı var, sadece kadının nafaka alma hakkı yok. Bu konuda eşitlik var kaygı duyulmasına gerek yok. Hak eden ve hukuki koşulları sağlayan erkekler de ülkemizde nafaka alabiliyor”

“SADECE ÇOCUĞA VERİLMELİ”

Sertaç Dursun(34) Esnaf: 

“Nafaka bence sadece çocuk varsa verilmelidir. Bir de yıllarca evli olup da çalışamayacak durumda olanlara nafaka verilmeli. Çalışabilen kadına nafaka verilmesine karşıyım ben. Ayrıldığım kadına nafaka ödemek istemem”

“HER KOŞULDA ÖDENMELİ”

“Gül Nur Yüksel (59) Esnaf: 

“Bana göre nafaka her koşulda verilmelidir. Evlilik süresiyle hiçbir alakası yok. İster 2 aylık evli olsun, ister 20 yıllık fark etmez. Çocuk varsa da sadece kadının çocuğu değil. Çocuğa da kadına da ihtiyaçları doğrultusunda nafaka verilmeli. Eğer çocuk yoksa kadın yine ihtiyacına göre nafaka almalı. Sorun yaşayıp ayrılmakla kapanmıyor konu. Kadınlar her zaman ezilsin mi? Kadın hatalı da olsa bunun sebebi mutlaka erkektir.”

“ŞART ARAMAYA GEREK YOK”

Semra Ulaş (55) Ev Hanımı:

“Kadın neden nafaka almayacakmış? Bunda bir şart aramaya gerek yok. Sonuçta resmi bir evlilik var. Ve evlilik süresiyle ilgisi de yok bunun. Kadın istemezse ödenmez. Ama ihtiyacı varsa ne demek nafaka almamak? Erkekler istese de istemese de ödeyecek, evlenirken iyi boşanınca mı kötü? Erkekler çocuklarının da kadının ihtiyacını ödeyecek.”

“KADINA NAFAKA VERİLMEMELİ”

Cem Atalay (44) Memur: 

“Ben çocuk varsa nafaka verilmesi taraftarıyım. Çünkü çocuğun ihtiyaçları her şeyden önemli. Eşinden ayrıldıktan sonra kadına nafaka parası verilmesine karşıyım ben. Ayrıldığım kadına neden para ödeyeyim ki mantıksız geliyor bana”

“SUİSTİMAL EDİLMEDEN ÖDENMELİ”

Sedat Söyle (61) Emekli:

“Nafaka verilmeli bence. Ne demek vermiyorum. Evlilik bitse de suistimal edilmeyecek şekilde ödenmesinden yanayım. Çocuk olsa da olmasa da erkekler nafakayı ödemeli. Evlilik süresi ve çocuk olup olmaması şart olmamalı sonuç olarak verilmeli diyorum”

“ÖDEMİYORUM DİYE BİRŞEY YOK”

Vural Erkoca (72) Emekli:

“Nafaka mutlaka verilmeli. Ödemiyorum diye bir şey yok. Evlendikten sonra iş bitmiştir. Boşandıktan sonra herkes yapması gerekeni yapmalı. Burada, kaç yıl veya kaç ay evli kalınmış bunun bir önemi yok, bir gün de yirmi yıl da evli olunsa, çocuk olsa da olmasa da erkekler nafaka ödemek zorunda bence, evlenirken birlik olduğu gibi boşanırken de olmalı”

“ERKEKLER NAFAKA VERMEK ZORUNDA”

Esin Avcı 30 Esnaf:

“Nafaka tabi ki verilmeli. Kadın çalışsa da çalışmasa da, çocuk olsa da olmasa da nafaka almalı kadın. Mesela yıllarca evli olan kadın boşandıktan sonra ne yapsın, bunu da düşünmek gerek. Sonuç olarak nafaka verilmelidir, verilecek tutar da kişilerin durumuna göre belirlenmelidir. Erkekler her türlü nafaka vermeli”

Bugün 17:50 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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