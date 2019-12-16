Erzurumlulardan PTT Müdürüne ziyaret

Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Ahmet Önal ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Durmuş, bir süre önce Dilovası PTT Müdürlüğü görevine atanan Erzurumlu Binali Demir'i ziyaret ederek; hayırlı olsun temennisinde bulundu. Karşılıklı fikir alış verişi yapılan ziyarette, Demir misafirlerine teşekkür etti.