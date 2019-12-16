Erzurumlulardan PTT Müdürüne ziyaret

Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Ahmet Önal ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Durmuş, bir süre önce Dilovası PTT Müdürlüğü görevine atanan Erzurumlu Binali Demir'i ziyaret ederek; hayırlı olsun temennisinde bulundu. Karşılıklı fikir alış verişi yapılan ziyarette, Demir misafirlerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz