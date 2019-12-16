Bıyık: ‘Meslek odalarıyla işbirliği içinde olacağız’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Elgin ve yönetimini ağırladı. TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği’nin kısa bir süre önce gerçekleşen kongresinde başkanlığa seçilen Cenk Elgin, yönetim kuruluyla birlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MESLEK ODALARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği’ne seçilen Başkan Cenk Elgin ve yönetimini tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla her zaman işbirliği içinde olmaya özen göstereceğiz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek meslek odalarımızın görüş ve önerilerini önemseyeceğiz. Her zaman birlik beraberlik içerisinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız” diye konuştu.