Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:40 TSİ- Gündem G: Bugün 16:42 TSİ

Bıyık: ‘Meslek odalarıyla işbirliği içinde olacağız’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Elgin ve yönetimini ağırladı.
mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Elgin ve yönetimini ağırladı. TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği’nin kısa bir süre önce gerçekleşen kongresinde başkanlığa seçilen Cenk Elgin, yönetim kuruluyla birlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MESLEK ODALARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği’ne seçilen Başkan Cenk Elgin ve yönetimini tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla her zaman işbirliği içinde olmaya özen göstereceğiz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek meslek odalarımızın görüş ve önerilerini önemseyeceğiz. Her zaman birlik beraberlik içerisinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız” diye konuştu.

Bugün 16:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Emniyetten o sürücülere uyarı mask
Emniyetten o sürücülere uyarı
Doğa Koleji'nde protesto! mask
Doğa Koleji'nde protesto!
Sis dağıldı, seferler açıldı mask
Sis dağıldı, seferler açıldı
Kaymakam, sigara denetimine çıktı mask
Kaymakam, sigara denetimine çıktı
Kaya’nın Dadaş konukları mask
Kaya’nın Dadaş konukları
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL