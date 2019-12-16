Büyükakın, Güçsan Plastik’te

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 2003 yılından itibaren üretim gerçekleştiren Güçsan Plastik fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iç trim, dış trim, motor bölgesi montajlı ve montajsız plastik parça ve enjeksiyon kalıp/fikstür/montaj ekipmanların yapıldığı bantları gezerek otomotiv sektörüne dönük gerçekleştirilen üretim hakkında detaylı bilgi aldı. Öğlen yemeğini emekçilerle birlikte yiyen ve hasbihal eden Başkan Büyükakın, "Fırsat buldukça işçi kardeşlerimizin yanında ve sofrasında olmaya gayret gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Güçsan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı ve Fabrika Genel Müdürü Zihni Özcan, Genel Müdür Yardımcıları Onur Özcan ile Tuncay Çetin’in ev sahipliğinde gerçekleşen birlikteliğe AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’da hazır bulundu. Güçsan Plastik yetkililerinden firma ve üretim hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, otomotiv sektörü için Fransa, İngiltere, Almanya, Brezilya, Rusya, G.Afrika, Japonya, USA ve Çin’e ihracat yapan global bir firma haline geldiği bilgisini aldı. Bu gelişmenin büyük bir emek gerektirdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, işçisinden mühendisine kadar tüm çalışanlara teşekkür etti.