İYİ Parti Kartepe'de gençlerle buluştu

Kartepe’de gençlik buluşmasına, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk de katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Kartepeli gençler Yıldız ve Tamyüksel ile bol bol sohbet etti. İl Başkanı Şanbaz Yıldız toplantıda yaptığı konuşmada; “Partimiz ülkenin tamamını kucaklayan vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarını özünde benimseyen ve bunu kılavuz edinmiş yüce Türk milletimizin hasreti ve vuslatı noktasında kurulmuş bir yapıdadır. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener, zoru seçerek büyük güçlüklerle milletimizin hasreti ve vuslatına sözcülük yapmak amacıyla partiyi kurdu” şeklinde konuştu.

“İYİ Kİ SİZİNLEYİM”

Gençlere seslenerek, “Sizler ülkemizin, milletimizin geleceğisiniz. Büyük bir birlik, beraberlik, sevgi ve iyilik ortamında bir araya geldik. Kartopu misali her geçen gün çoğalan bir aileyiz. Sizler bizim için özel, bizim için çok önemlisiniz. İYİ Parti olarak hırslarıyla değil, ülkenin beklentilerini bilerek, vatandaşlarımızın tercümanı olmak için buradayız. İyi ki sizinleyim, iyi ki varsınız.” ifadelerinde bulundu.