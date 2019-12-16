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Seymen ve yönetimi Şişman’ı ziyaret etti

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetimi, bir süre önce Sakarya bölgesi Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanlığına atanan  Gölcüklü İslam Şişman’ı ziyaret etti 
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Sakarya Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanlığına atanan Gölcüklü İslam Şişman’ı Gölcük AK Parti ilçe Başkanı Çetin Seymen ve ekibi ziyaret etti. Gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında bilgi veren Seymen, “Sakarya Öz Orman-İş Sendikası Başkanlığına atanan Gölcüklü İslam Şişman beyi yönetimimiz ile ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Böylesine önemli kurumlarda görev alan Gölcüklülerin çoğalması dileğiyle dualarımızın kendisiyle olduğunu ilettik. Allah mahcup etmesin” dedi. Başkan Şişman da, Seymen ve beraberindekilere teşekkür etti.

 

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