BBP’li Akpınar mazbatasını aldı

8 Aralık’ta Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen, BBP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın Olağanüstü kongresinde seçime, tek başkan adayı olarak katılan Şahin Akpınar, önceki gün ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak, resmen başkan oldu. BBP Gölcük’te bu hafta yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısının ardından, görevlendirmeler yapılacak. Yapılan seçim sonunda, BBP Gölcük İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluşmuştu:
BBP GÖLCÜK YÖNETİMİ
Başkan Şahin Akpınar
Köksal Kayış
Selçuk Karataş
Neslinur Arslan
Hacer Kayış
Ulaş Adıyaman
Mehmet Bayram Gümüş
Eyüp Karagöz
Kerim Aşıkoğlu
Enes Zeyd Yıldız
Günay Sevgi
Havva Bilge
Başkan Akpınar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz