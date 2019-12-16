BBP’li Akpınar mazbatasını aldı

8 Aralık’ta Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen, BBP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın Olağanüstü kongresinde seçime, tek başkan adayı olarak katılan Şahin Akpınar, önceki gün ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak, resmen başkan oldu. BBP Gölcük’te bu hafta yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısının ardından, görevlendirmeler yapılacak. Yapılan seçim sonunda, BBP Gölcük İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluşmuştu:

BBP GÖLCÜK YÖNETİMİ

Başkan Şahin Akpınar

Köksal Kayış

Selçuk Karataş

Neslinur Arslan

Hacer Kayış

Ulaş Adıyaman

Mehmet Bayram Gümüş

Eyüp Karagöz

Kerim Aşıkoğlu

Enes Zeyd Yıldız

Günay Sevgi

Havva Bilge

Başkan Akpınar