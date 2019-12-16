Okulda bilim semineri

Girdiği her yarışmada başarılı olarak ayrılan Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bundan sonraki yarışmalarda başarılı olmaları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi tarafından okul binasında TÜBİTAK nano bilim, nano malzeme, teknolojik semineri düzenledi. Düzenlenen seminere konuşmacı olarak Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız, Okul müdürü Metin Yalaz, okul idaresi ve öğrenciler katılım sağladılar.

TÜBİTAK BİLİM FUARI

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız, TUBİTAK Bilim kapsamında Nano Bilim, Nano Malzeme uygulamalarını detaylı olarak bilgi verdi. Seminer sonunda kısa bir açıklama yapan Okul Müdürü Metin Yalaz; “Okulumuz olarak çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bugün nano bilim, nano malzeme, teknolojik bilim semineri Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız hocamız tarafından öğrencilerimize verildi. Okulumuz TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve TUBİTAK araştırma projesi yarışmalarına katılacaktır” dedi.