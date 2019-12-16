Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:49 TSİ

Okulda bilim semineri

Gölcük’ün başarılı okullarından Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrencilere nano bilim, nano malzeme, teknolojik bilim semineri verildi
mask

Girdiği her yarışmada başarılı olarak ayrılan Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bundan sonraki yarışmalarda başarılı olmaları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi tarafından okul binasında TÜBİTAK nano bilim, nano malzeme, teknolojik semineri düzenledi. Düzenlenen seminere konuşmacı olarak Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız, Okul müdürü Metin Yalaz, okul idaresi ve öğrenciler katılım sağladılar.

TÜBİTAK BİLİM FUARI

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız, TUBİTAK Bilim kapsamında Nano Bilim, Nano Malzeme uygulamalarını detaylı olarak bilgi verdi. Seminer sonunda kısa bir açıklama yapan Okul Müdürü Metin Yalaz; “Okulumuz olarak çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bugün nano bilim, nano malzeme, teknolojik bilim semineri Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız hocamız tarafından öğrencilerimize verildi. Okulumuz TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve TUBİTAK araştırma projesi yarışmalarına katılacaktır” dedi.

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Emniyetten o sürücülere uyarı mask
Emniyetten o sürücülere uyarı
Doğa Koleji'nde protesto! mask
Doğa Koleji'nde protesto!
Sis dağıldı, seferler açıldı mask
Sis dağıldı, seferler açıldı
Kaya’nın Dadaş konukları mask
Kaya’nın Dadaş konukları
İlimizde deniz seferleri iptal! mask
İlimizde deniz seferleri iptal!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Kandıra yolunda korkutan kaza! mask
Kandıra yolunda korkutan kaza!
Sahibinden satılık uçak! mask
Sahibinden satılık uçak!
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi mask
Ak Kadınlarla, hayvan severler karşı karşıya geldi
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor mask
Kocaeli'de 184 firma personel arıyor

GALERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL