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Ford, kahve atıklarından otomobil parçası üretecek

Ford, Mc Donald’s’ın kahve çekirdeği atıklarını üreteceği otomobil parçalarının far yuvaları başta olmak üzere ve diğer farklı bileşenlerinde kullanmayı planlıyor
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Ford Motor Company ve McDonald’s, sabah rutininin olmazsa olmaz kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atıyor. Ford, Mc Donald’s’ın kahve çekirdeği atıklarını üreteceği otomobil parçalarının far yuvaları başta olmak üzere ve diğer farklı bileşenlerinde kullanmayı planlıyor. Her yıl, tonlarca kahve çekirdeği, demleme işlemi sırasında doğal yollardan soyuluyor.  Ford ve McDonald’s, birlikte bu atıkların çok önemli bir miktarını yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

KAHVE ÇEKİRDEĞİ

İki şirket, kahve çekirdeği atıklarının, otomobil parçalarında kullanılabilen oldukça dayanıklı bir maddeye dönüştürebileceğini keşfetti. Ford tarafından yapılan açıklamaya göre; kahve çekirdeği atıkları, düşük oksijende, yüksek dereceyle ısıtıldıktan sonra plastik ve diğer ek maddelerle karıştırıldığında, ortaya çıkan madde çeşitli şekillere dönüştürülebiliyor. Kahve çekirdeği atıklarından oluşan bu bileşenler, far yuvası ve diğer iç ve dış kaporta parçalarının sahip olması gereken kalite özellikleriyle uyuşuyor. Üstelik, bu yöntemle üretilen parçalar %20 oranında daha hafif oluyor ve kalıplama sürecinde %25 daha az enerji kullanımına imkan sağlıyor.

ARAÇ PARÇALARI

Proje kapsamında, McDonald's'ın Kuzey Amerika'daki kahve çekirdeği atıklarının önemli bir kısmını araç parçalarında kullanılmak üzere Ford'a yönlendirmesi öngörülüyor. Ford ise halihazırda dünya genelinde ürettiği otomobillerde geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir plastiklerin kullanılması hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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