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1453 Elektrik Derince’de açıldı

Sırrıpaşa Mahallesi'nde hizmet verecek olan Ebubekir Çelik’in sahibi olduğu 1453 Elektrik’in açılışını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptı
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Derince’de önceki gün Ebubekir Çelik'e ait 1453 Elektrik firmasının açılışı yapıldı. Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi No: 172 adresinde hizmet verecek olan 1453 Elektrik’in açılışına Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri, Çelik ailesinin yakınları ve bölge esnafları yoğun ilgi gösterdi. 1453 Elektrik işletmesinin sahibi Ebubekir Çelik ilçe halkına en güzel şekilde hizmet edeceklerini belirterek, katılımlarından dolayı Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti. Aygün de açılışın, işletme sahiplerine ve Derince’ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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