Köseler Mahallesi’ne PTT geliyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı her mahalleye PTT hizmet ofisi açılması konusundaki çalışmasına geçtiğimiz ay Tavşancıl ile başladı. Başkan Şayir önceki gün de PTT Müdürü Binali Demir ile bir araya gelerek Diliskelesi ve Tavşancıl’dan sonra önümüzdeki haftalar da Köseler Mahallesi’nde PTT hizmet ofisi açılması için protokol imzaladı.