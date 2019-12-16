Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı her mahalleye PTT hizmet ofisi açılması konusundaki çalışmasına geçtiğimiz ay Tavşancıl ile başladı. Başkan Şayir önceki gün de PTT Müdürü Binali Demir ile bir araya gelerek Diliskelesi ve Tavşancıl’dan sonra önümüzdeki haftalar da Köseler Mahallesi’nde PTT hizmet ofisi açılması için protokol imzaladı.
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Köseler Mahallesi’ne PTT geliyor
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler Mahallesi’ne PTT şubesi açılması için protokol imzaladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz