Erzurumlular Herfene Gecesi’nde buluştu

Merkezi Derince İbni Sina Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği’nde düzenlenen Herfene geceleri ilçe programları ile devam ediyor. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde bu kez Horasan ilçesi mensupları tarafından düzenlenen Herfene Gecesi programına başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Aygün’den Mesajlar

Herfene Gecesi’nde açılış konuşmasını yapan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, programa olan katılımlarından dolayı Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında “Bölgesel kültürümüzü yaşatıp, geleneklerimize sahip çıkmamız çok önemli” diyerek programda emeği olanları kutladı. Katılım son derece yoğun olduğu Herfene Gecesi, yöresel ikramların ardından Ozanlar Taner Öztürkoğlu, Nejdet Kuyumcu ve Aşık Emrah Cevheri’nin sahne alması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

HERFENE NEDİR?

Herkesin kendisine düşen yemek vb. hazırlayarak getirdiği müşterek yenilen yemek; genel olarak havaların güzel gittiği mevsimlerde damlarda 'baca' veya kırlarda; kötü havalarda ise evlerde düzenlenir. Herfene geceleri, genellikle uzun kış gecelerinde düzenleniyor. Eğlenceler, sazlı, sözlü geçer.