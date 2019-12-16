Aygün’den esnafla buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. İlçe genelinde farklı noktalarda esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veren Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Bu ziyaretleri esnasında Başkan Aygün’e Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Abdullah Yıldırım ve Furkan Güngör de eşlik etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Esnaf ve vatandaş buluşmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Yaptığımız her projeyi esnaflarımız ve vatandaşlarımızla paylaşarak hayata geçiriyoruz. Bugün Denizciler Caddesi'nde yine çok verimli istişarelerde bulunduk. İlçemizin gelişimine katkı sunacak her fikir bizim için çok değerli. Çünkü biz hep birlikte Derinceyiz” dedi. Başkan Aygün, günün akşam bölümünde ise ilçede yaptığı haftalık ev ziyaretleri kapsamında Fatih Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Okurca ve ailesinin hanelerine konuk oldu.